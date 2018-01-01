Законопроект о Донбассе остался без нормы об ответственности сотрудников «оккупационной администрации»

При рассмотрении законопроекта о деоккупации Донбасса Верховная Рада не смогла подтвердить одобренную Комитетом по вопросам национальной безопасности и обороны поправку №224. За проголосовали 82 депутата. Об этом сообщает ZN.UA.

Ко второму чтению комитет поддержал следующую норму: «Лица, участвующие в вооруженной агрессии Российской Федерации или привлеченные к участию в оккупационной администрации Российской Федерации, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права».

Поскольку поправку не была подтверждена, то в окончательном тексте закона этой нормы не будет.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко отметила, что нормы об ответственности должны регулироваться законом об амнистии на Донбассе.

Ко второму чтению было подано 673 поправки, из них 374 были отклонены.