В Польше зафиксировали вспышку кори, среди заболевших украинцы

На севере Польши зафиксировали вспышку кори, среди заболевших есть украинцы.

Об этом сообщает местное издание Radio Olsztyn.

Как отмечается, заболевание корью было диагностировано у сотрудников мясокомбината в Морлинах в Варминьско-Мазурском воеводстве. Как отмечается, на данный момент точное число инфицированных не установлено.

Так, по словам местного консультанта в области инфекционных болезней, доктора Петр Коцбах, корь диагностировали у пяти человек. Вместе с тем, Малгожата Добжанская из воеводской станции Государственной санитарной инспекции в Ольштыне отметила, что на данный момент только у двух украинцев была подтверждена вирусная инфекция кори.

На данный момент в Национальный институт гигиены Польши направлены образцы анализов, результаты будут известны в конце недели. Кроме того, отмечается, что более 700 человек, из числа тех, кто контактировал с больными, должны пройти вакцинацию.