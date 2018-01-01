Заявление Vodafone о допуске ремонтной бригады было передано в СЦКК и штаб АТО

Сегодня заявление украинского мобильного оператора Vodafone на допуск ремонтной бригады в «серую зону» было получено и передано в Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) и в штаб АТО.

Об этом изданию «Новости Донбасса» сообщили в пресс-службе Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Сегодня заявление обработано и передано в СЦКК и штаб АТО», – сказали в областной администрации.

В ДонОВГА отметили, что из-за выхода России из СЦКК теперь эта организация привлекает ОБСЕ для переговоров с представителями группировки «ДНР».

Предполагается, что между сторонами вооруженного конфликта на Донбассе должен быть объявлен режим прекращения огня на участке, где произошел обрыв кабеля Vodafone.

Связь мобильного оператора Vodafone отсутствует в неподконтрольных украинским властям районах Донбасса с 11 января из-за обрыва магистрального кабеля.