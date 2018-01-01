» » Заявление Vodafone о допуске ремонтной бригады было передано в СЦКК и штаб АТО

Заявление Vodafone о допуске ремонтной бригады было передано в СЦКК и штаб АТО

Сегодня, 16:38 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня заявление украинского мобильного оператора Vodafone на допуск ремонтной бригады в «серую зону» было получено и передано в Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) и в штаб АТО.

Об этом изданию «Новости Донбасса» сообщили в пресс-службе Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Сегодня заявление обработано и передано в СЦКК и штаб АТО», – сказали в областной администрации.

В ДонОВГА отметили, что из-за выхода России из СЦКК теперь эта организация привлекает ОБСЕ для переговоров с представителями группировки «ДНР».

Предполагается, что между сторонами вооруженного конфликта на Донбассе должен быть объявлен режим прекращения огня на участке, где произошел обрыв кабеля Vodafone.

Связь мобильного оператора Vodafone отсутствует в неподконтрольных украинским властям районах Донбасса с 11 января из-за обрыва магистрального кабеля.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:58

Парубий отметил, что не позволит никому сорвать голосование за закон о реинтеграции Донбасса

Сегодня, 16:52

В России хотят отменить правило «90/180» для «жителей Л-ДНР»

Сегодня, 16:38

Заявление Vodafone о допуске ремонтной бригады было передано в СЦКК и штаб АТО

Сегодня, 15:37

Швейцарская компания купила у россиян нефтебазу на Донбассе

Сегодня, 15:28

В зоне АТО группа боевиков подорвалась на собственных минах, есть погибшие

Сегодня, 14:09

Из законопроекта о Донбассе изъяли право президента определять границы оккупированных территорий

Сегодня, 12:55

Посол ЕС: Торговая блокада Донбасса ослабила украинскую экономику

Сегодня, 12:15

Рада рассматривает закон о деокупации (видео)

Сегодня, 11:17

Правозащитники: законопроект о Донбассе нарушает права человека

Сегодня, 10:54

Исследование: Война на Донбассе спровоцировала в Украине эпидемию ВИЧ

Сегодня, 10:19

Спасатели призывают украинцев не выходить на тонкий лед

Сегодня, 09:38

В пунктах пропуска зоны АТО стоят 340 автомобилей

Новости Украины:

Сегодня, 18:17

В Мариуполе из единого государственного реестра исчезли почти 40 компаний

Сегодня, 18:13

Киевсовет рассматривает петицию о закрытии школ города и области на карантин

Сегодня, 18:00

Снегопад в Одессе практически заблокировал работу аэропорта

Сегодня, 16:57

Президент одобрил запрет на установку счетчиков газа без согласия жильцов

Сегодня, 16:34

Из украинского законодательства уберут слово «инвалид»

Сегодня, 15:43

Минздрав: Корь пришла в Украину из Румынии

Сегодня, 15:04

В Крыму Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии

Сегодня, 14:07

Украина за прошлый год почти вдвое сократила потребление антрацита

Сегодня, 12:53

В международных кассах «Укрзализныци» разрешили рассчитываться карточкой

Сегодня, 12:11

В Одесской области горела база отдыха

Сегодня, 11:16

Украина получит первую поставку 30 дизельных локомотивов General Electric

Сегодня, 10:19

Спасатели призывают украинцев не выходить на тонкий лед

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 