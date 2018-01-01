В зоне АТО группа боевиков подорвалась на собственных минах, есть погибшие

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе диверсионно-разведывательная группа боевиков подорвалась на собственных минах, в результате чего несколько диверсантов погибли.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки.

"В течение 13-14 января с.г. при попытке перейти участок собственных минно-взрывных заграждений на Мариупольском и Бахмутском направлениях подорвались диверсионно-разведывательные группы противника. Несколько диверсантов погибли (из них - один офицер), есть тяжело раненые", - сообщил он.

Как отмечается, командование боевиков начало расследование по определению виновных в хаотичном установлении минно-взрывных заграждений перед собственными позициями.