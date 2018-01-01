Посол ЕС: Торговая блокада Донбасса ослабила украинскую экономику

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что торговая блокада Донбасса, которая началась в январе 2017 года, ослабила украинскую экономику, передает «Укринформ».

«Очевидно, что в результате де-факто оккупации частей Донецкой и Луганской областей украинская экономика ослабла, в частности ее промышленность и производство», - заявил глава Представительства ЕС в Украине в ходе круглого стола «Угрозы безопасности Украины и других стран региона Восточного партнерства и возможные ответы на них».

Отдельно он указал на то, что после торговой блокады Донбасса на неподконтрольных Правительству территориях были «национализированы» украинские предприятия и другая собственность, что также значительно ослабило украинскую экономику.

Мингарелли также добавил, что в военном измерении конфликта Украина вынуждена усиливать свою Вооруженные силы, затраты на которые, конечно, отражаются и на украинской экономике.

Еще одно измерение этого конфликта — дезинформационная кампания, которая проводится со стороны РФ и значительно ослабляет Украину, отметил посол.