Рада рассматривает закон о деокупации (видео)

Сегодня в Верховной Раде Украины началось обсуждение законопроекта о деоккупации Донбасса № 7163.

Документ внес на обсуждение спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Законопроект прямо называет РФ страной-оккупантом.

Между тем, за соблюдением общественного порядка следят более 3800 правоохранителей структурных подразделений столичной полиции и бойцов Национальной гвардии Украины, которые находятся у Верховной Рады.

Там же находятся протестующие, где проходит акция "Стоп-реванш". Между протестующими и правоохранители произошли столкновения из-за того, что митингующие пытались поджечь шины и при этом не пускали пожарных.