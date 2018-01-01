Правозащитники: законопроект о Донбассе нарушает права человека

Ряд общественных правозащитных организаций обеспокоены содержанием отдельных положений и процедурой рассмотрения проекта закона о Донбассе №7163.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации «Восток SOS».

По словам правозащитников, в законопроекте содержатся нормы, которые угрожают реализации прав и свобод человека.

В частности, они считают, что возложение законом ответственности за ущерб, причиненный в результате конфликта, исключительно на Россию как субъекта международного права – не повлечет за собой никаких юридических последствий для РФ.

«Подмена понятий об ответственности может привести к ситуации безнаказанности в Украине, блокирование инициатив по компенсации вреда, причиненного гражданскому населению и процесса реституции имущества. Это не будет способствовать процессу примирения и восстановления справедливости», – говорится в заявлении.

Также правозащитники обеспокоены намерением предоставить правоохранителям и военным очень широкий круг полномочий без каких-либо механизмов контроля.

«В частности, речь идет о праве применять оружие, задерживать и доставлять лиц, проверять документы, проводить личный досмотр, досмотр вещей, проникать в жилые помещения в неопределенных в законопроекте "зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий"», – пояснили они.

Кроме того, правозащитники обращают внимание на то, что законопроект ограничивает передвижение людей в зоне конфликта на Донбассе и предоставляет президенту Украины множество полномочий, не предусмотренных конституцией.

Правозащитники призвали вернуть законопроект на доработку с последующим его внесением на повторное второе чтение.