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Фантомовцы Луганщины выявили очередное нарушение законодательства Украины

Сегодня, 15:18 citynews.net.ua | Напечатать

На днях сотрудники фискального наряда Главного управления ГФС в Луганской области «Фантом» в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление фактов нарушения требований налогового законодательства Украины, установили факт хранения подакцизных товаров без марок акцизного налога Украины.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Так, фантомовцами было установлено, что жительница г. Лисичанск, работая продавцом в одном из магазинов города, с целью дальнейшего сбыта хранила табачные изделия для кальяна "AL FAKER" без соответствующих марок.

По результатам проведенных мероприятий выявлено 28 пачек таких изделий на общую сумму более 2,6 тыс. гривен.

По данному факту в отношении нарушительницы  составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164-5 КУоАП. Товар изъят до принятия решения судом согласно действующему законодательству.


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