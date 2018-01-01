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Ефремов попросил удалить его из зала суда

Сегодня, 13:36 citynews.net.ua | Напечатать

Старобельский райсуд Луганской области отказался удалить экс-председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова по его просьбе из зала суда.

Такое решение суд принял на заседании 15 января, сообщил изданию "Украинская правда" адвокат Ефремова Андрей Смирнов.

"На заседании в понедельник подзащитный Александр Ефремов высказал мнение, что не хочет принимать участие в заседании, ссылаясь на то, что не доверяет суду", - сказал адвокат.

Он напомнил, что 12 января суд продлил арест Ефремова на 60 суток.

"Потому он (Ефремов – ред.) сегодня сделал такое заявление. Он обоснованно считает, что решение о продлении ему меры пресечения было принято без доказательств. Поэтому сегодня он обратился к суду и попросил удалить его из зала заседаний, чтоб не принимать участие в этом фарсе. Он сам это решил сделать", - сообщил адвокат.

Смирнов добавил, что позиция адвоката не может противоречить позиции клиента.

"Наш клиент изъявил такое желание, потому что у него недоверие к процессу. Но суд не удовлетворил это ходатайство", - сказал адвокат.

Смирнов уточнил, что закон предусматривает удаление из зала заседания, например за нарушение порядка.

"Суд констатировал, что Ефремов порядок не нарушает, и отказал", - подытожил Смирнов.


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