В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

За прошедшие сутки боевики провели 6 прицельных обстрелов в зоне проведения АТО, двое украинских военнослужащих ранены.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь по вопросам АТО Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"На Донецком направлении боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия. На Луганском направлении боевики 4 раза обстреляли позиции АТО. Значительно усилилась активность боевиков во второй половине дня. Всего боевики выпустили 16 минометных снарядов ", - сообщил он.

По его словам, боевики открывали огонь из вооружения БМП. "Двое украинских военнослужащих у Каменки и Авдеевки были ранены. Им была предоставлена оперативная медицинская помощь. На данный момент состояние их здоровья средней тяжести", - добавил Гуцуляк.