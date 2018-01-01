Количество заболевших корью в Киеве выросло до 87

По состоянию на утро 15 января в ГУ «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» с начала года поступило 87 экстренных сообщений о случаях кори, среди которых 66 детей до 17 лет и 21 взрослый.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Болеют дети разных возрастных групп. Самое высокое количество больных зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет – 46,5%. По данным экстренных сообщений, госпитализированы в инфекционные стационары 44 человека, в т.ч. 31 ребенок. 1 взрослый госпитализирован в реанимационное отделение.

Лабораторно подтверждены 33 случая кори.

Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 19 случаев, детей школьного возраста – 32 случая.