В Кременной задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения

Луганские полицейские задержали двух братьев, подозреваемых в совершении разбойного нападения, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, сотрудники Кременского отдела полиции с помощью камеры наружного видеонаблюдения оперативно разоблачили и задержали двух ранее судимых местных жителей, которые подозреваются в совершении разбойного нападения на пенсионера.

В Кременской отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что в больницу с многочисленными телесными повреждениями госпитализирован 48-летний местный житель.

В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили, что у железнодорожного переезда мужчину избили двое неизвестных и завладели его деньгами и банковской карточкой. Также пострадавший рассказал полицейским, что нападавшие пытались выяснить пин-код его банковской карты. Благодаря установленной камере наружного видеонаблюдения, которая направлена непосредственно на банкомат, полицейские установили приметы нападавших.

Во время проведения розыскных мероприятий участковые офицеры полиции разоблачили и задержали злоумышленников. Ими оказались двое братьев 26-ти и 22-х лет, которые около месяца назад освободились из мест лишения свободы. По словам подозреваемых, напали они на мужчину из корыстных побуждений, потому что хотели таким образом «подзаработать».

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован как «Разбой». Изъяты вещественные доказательства. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.