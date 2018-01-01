Три города в ОРЛО остались без воды из-за аварии

Кадиевка (Стаханов), Голубовское (Кировск) и Брянка остались без водоснабжения из-за аварии на насосной станции 4-го подъема Западной фильтровальной станции. Об этом говорится в сообщении "государственного предприятия" "Лугансквода".

"Из-за аварийной ситуации на насосной станции 4-го подъема Западной фильтровальной станции (ЗФС) с 21.00 11 января прекращена подача воды потребителям городов: Стаханов, Кировск, Брянка", - сказано в сообщении.

По информации источника, специалисты предприятия уже занимаются ремонтно-восстановительными работами. Сроки восстановления неизвестны.