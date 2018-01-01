В Лисичанске на пожаре погиб мужчина

В Лисичанске в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«11 января в 17:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что из окна первого этажа жилого дома идет дым. По прибытию к месту вызова спасателями Государственной пожарно-спасательной части №9 ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, в ходе разведки было установлено, что горит одежда в комнате. Пожарными было обнаружено тело мужчины 1958 года, без признаков жизни», – сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 18:15. Причины пожара устанавливаются