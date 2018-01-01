В Северодонецке мужчина, который ударил ножом полицейского, пойдет под суд

В Северодонецке будут судить злоумышленника, который нанес два удара ножом полицейскому при задержании.

Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как сообщается, в октябре 2017 года при задержании гражданина Грузии, находящегося в розыске за незаконный оборот наркотиков, он нанес два удара ножом участковому офицеру полиции. В результате, полицейский получил колото-резаные ранения грудной клетки и левого бедра. Злоумышленник был немедленно задержан. «Во время досудебного расследования постановлением Северодонецкого городского суда правонарушителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – отмечается в сообщении.

Позже, прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в уголовном деле по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В данный момент Северодонецкий городской суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы за приобретение и хранение наркотического средства (метадона). Однако, за покушение на жизнь полицейского ему грозит более строгое наказание. «Санкцией ст. 348 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы», – уточняют правоохранители.