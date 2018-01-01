В Польше проживает 75 тыс. украинцев из Донбасса

В Польше находится более 1,5 млн украинцев, 75 тыс. из которых являются выходцами из Донбасса.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с иностранными журналистами, сообщает «Слово и Дело».

«Мы хотим убедить наших партнеров из ЕС, что мы выполняем нашу часть обязательств в деле миграции, но наша ситуация иная, нежели ситуация в Италии или Греции. Сирия и Ливия – не единственные уязвимые и сложные регионы с точки зрения происхождения миграции», – сказал Моравецкий.

В этом контексте он упомянул о большой миграции в Польшу из Украины, заявив, что на сегодня в Польше находятся около 1,5 млн украинцев, среди которых примерно 5% приехали из района Донбасса, где продолжаются боевые действия.

По его словам, Польша отстаивает позицию, что помогать беженцам с Ближнего Востока и Африки нужно в местах их происхождения. Среди примеров помощи в местах происхождения миграции премьер-министр упомянул об участии польского правительства, в частности, в Европейской инициативе по расширению экономических инвестиций.