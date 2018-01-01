В Северодонецке двое детей заболели корью

В Луганской области зарегистрировано два случая заболеваемости корью. Вирус был завезен из Одесской области, где зафиксировано более тысячи случаев, детьми из Северодонецка. Пока рано говорить об эпидемии - по мнению врачей 2 случая это даже не вспышка.

Об этом сообщает телеканал ЛОТ .

В областном инфекционном отделении сегодня работает только одна врач, из-за занятости она не смогла прокомментировать этот факт.

В северодонецком лабораторнном центре рассказали, что корь легко передается воздушно-капельным путем, сопровождается такими осложнениями как пневмония и воспаление мозга.

Последний раз заболеваемость корью в Луганской области фиксировали в 2011 и 2013 годах.

