Плательщики Луганщины перечислили в бюджет почти 2,2 млрд грн ЕСВ

В январе-декабре 2017 года предприятия и предприниматели Луганской области уплатили в бюджет 2 млрд 184,5 млн грн единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Напомним, единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Госказначействе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.