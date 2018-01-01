Зарплаты учителей возрастут в среднем на 1,5 тыс. гривен уже с января

Зарплаты учителей возрастут в среднем на 1,5 тыс. гривен с января 2018 года.

Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет РБК-Украина.

"Уже с января месяца повысим заработную плату украинскому учителю. В этом году украинский учитель получит в среднем еще плюс 1,5 тыс. грн... Я просил бы Министерство социальной политики, Министерство образования, Министерство молодежи и спорта, Министерство культуры, включительно с Министерством финансов поработать над вариантами необходимых решений, чтобы ситуация на местах была урегулирована", - сказал Гройсман. Таким образом средняя заработная плата учителя будет составлять 6,5-8,5 тыс. гривен в месяц. Кабмин сегодня, 11 января, принял постановление "О повышении оплаты труда педагогических работников".