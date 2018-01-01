В Украине в 2018 году на субботу перенесут пять рабочих дней

Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2018 году.

Соответствующее распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства, передает РБК-Украина.

Сообщается, что ряд рабочих дней перенесли для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Международного женского дня (8 марта), Дня труда (1 мая), Дня Конституции Украины (28 июня), Рождества (25 декабря) и Нового года (1 января 2019 года). Таким образом, рабочий день пятницы 9 марта переносится на субботу 3 марта; понедельника 30 апреля - на субботу 5 мая; пятницы 29 июня - на субботу 23 июня; понедельника 24 декабря - на субботу 22 декабря; понедельника 31 декабря - на субботу 29 декабря.