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Прокуратура ищет одну из начальниц "налоговой инспекции" "ЛНР"

Сегодня, 11:40 citynews.net.ua | Напечатать

Так называемой руководительнице налоговой инспекции Ленинского района г. Луганска сообщено о подозрении по факту ее участия в деятельности террористической организации и финансирования терроризма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как сообщают в ведомстве, расследованием установлено, что в 2015 году жительница Луганска дала согласие на назначение себя на должность "начальника государственной налоговой инспекции Ленинского района г. Луганска Государственного комитета по налогам и сборам" "ЛНР".

"Участница террористической организации издает приказы, распоряжения, обязательные к исполнению подчиненными работниками, контролирует уплату налогов и сборов, осуществляет плановые, внеплановые, выездные и невыездные проверки субъектов хозяйствования с целью наложения на них штрафных санкций, поступающих в бюджет террористической организации "ЛНР", из которого осуществляется непосредственное финансирование террористической организации "ЛНР" и боевых подразделений, осуществляющих сопротивление военнослужащим Вооруженных Сил Украины, задействованных в зоне проведетния АТО", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что поскольку соучастница террористов скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, ее объявлено в розыск и в суд направлено ходатайство об осуществлении специального досудебного расследования.

Справка: Санкции ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, ч. 1 ст. 258-5 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет и с конфискацией имущества


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