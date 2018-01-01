NRC поможет жителям прифронтовых территорий Луганщины пережить зиму

На Луганщине жители прифронтовой зоны получают помощь от Норвежского совета по делам беженцев.

Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба организации.

«Четвертый год подряд тысячи мирных жителей прифронтовых территорий на Востоке Украины страдают не только от боевых действий, но и от недостатка необходимого для ежедневного быта: еды, топлива. Их ситуация существенно ухудшается с началом холодов», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что 600 тыс. женщин, мужчин и детей, живущих в пятикилометровой зоне по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, остаются наиболее уязвимыми.

«Многие не имеют достаточно пищи, возможностей для трудоустройства и доступа к жизненно важным социальным услугам. Ухудшение социально-экономической ситуации удвоило продовольственную незащищенность, и около 1,2 млн человек живут в условиях продовольственной нестабильности. Высокая социальная незащищенность, потеря средств к существованию и дефицит ресурсов являются типичными для домохозяйств, расположенных рядом с фронтом», – констатировали в организации и добавили, что многие семьи недоедают, тратя свои средства, прежде всего, на оплату высокой стоимости коммунальных услуг, чтобы жить в тепле.

«На Востоке Украины долгая зима, которая может быть достаточно суровой. Доступ к пище и отоплению является огромной проблемой для многих жителей прифронтовых районов, особенно для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Многие из них не имеют денег и не имеют доступа к рынкам, чтобы покупать продукты или топливо из-за того, что боевые действия не утихают», – сказал директор представительства Норвежского совета по делам беженцев (NRC) в Украине Кристофер Мейли.

Многие поселки, расположенные на передовой, не имеют газоснабжения. Жители этих населенных пунктов отапливают свои дома твердым топливом – дровами и углем.

В течение этого зимнего период (2017-2018 гг.) NRC окажет помощь более 24 тыс. лиц, страдающим от конфликта в Луганской области, для удовлетворения основных жизненных потребностей в течение зимы. Помощь стала возможна благодаря поддержке Норвегии, Всемирной продовольственной программы ООН и Акции «Папа для Украины».

«Одна тонна угля стоит в четыре раза больше, чем моя ежемесячная пенсия. Мне нужно три тонны угля, чтобы перезимовать. Но мне это не по карману. Без дров, которые мы получили в этом году, у нас были бы очень тяжелые времена. Мы даже не можем собирать древесину в лесу, потому что боимся, что там заминировано», – рассказал Юрий, житель села Дружба, что в шести километрах от линии фронта.

«Из десяти самых забытых в мире кризисов внутреннего перемещения Украина является единственной страной, которая переживает зимний сезон. Начиная с 2014 года, NRC ежегодно помогает гражданским лицам, пострадавшим от конфликта на Востоке Украины, пережить зимний сезон, предоставляя твердое топливо, материалы для утепления домов, обогреватели, одежду, одеяла», – отметили в организации.

По оценке ООН, в 2018 году конфликт на Востоке Украины продолжает негативно сказываться на жизни 4,4 млн чел., из которых 3,4 млн нуждаются в гуманитарной помощи и защите