» » NRC поможет жителям прифронтовых территорий Луганщины пережить зиму

NRC поможет жителям прифронтовых территорий Луганщины пережить зиму

Сегодня, 14:53 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине жители прифронтовой зоны получают помощь от Норвежского совета по делам беженцев.

Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба организации.

«Четвертый год подряд тысячи мирных жителей прифронтовых территорий на Востоке Украины страдают не только от боевых действий, но и от недостатка необходимого для ежедневного быта: еды, топлива. Их ситуация существенно ухудшается с началом холодов», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что 600 тыс. женщин, мужчин и детей, живущих в пятикилометровой зоне по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, остаются наиболее уязвимыми.

«Многие не имеют достаточно пищи, возможностей для трудоустройства и доступа к жизненно важным социальным услугам. Ухудшение социально-экономической ситуации удвоило продовольственную незащищенность, и около 1,2 млн человек живут в условиях продовольственной нестабильности. Высокая социальная незащищенность, потеря средств к существованию и дефицит ресурсов являются типичными для домохозяйств, расположенных рядом с фронтом», – констатировали в организации и добавили, что многие семьи недоедают, тратя свои средства, прежде всего, на оплату высокой стоимости коммунальных услуг, чтобы жить в тепле.

«На Востоке Украины долгая зима, которая может быть достаточно суровой. Доступ к пище и отоплению является огромной проблемой для многих жителей прифронтовых районов, особенно для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Многие из них не имеют денег и не имеют доступа к рынкам, чтобы покупать продукты или топливо из-за того, что боевые действия не утихают», – сказал директор представительства Норвежского совета по делам беженцев (NRC) в Украине Кристофер Мейли.

Многие поселки, расположенные на передовой, не имеют газоснабжения. Жители этих населенных пунктов отапливают свои дома твердым топливом – дровами и углем.

В течение этого зимнего период (2017-2018 гг.) NRC окажет помощь более 24 тыс. лиц, страдающим от конфликта в Луганской области, для удовлетворения основных жизненных потребностей в течение зимы. Помощь стала возможна благодаря поддержке Норвегии, Всемирной продовольственной программы ООН и Акции «Папа для Украины».

«Одна тонна угля стоит в четыре раза больше, чем моя ежемесячная пенсия. Мне нужно три тонны угля, чтобы перезимовать. Но мне это не по карману. Без дров, которые мы получили в этом году, у нас были бы очень тяжелые времена. Мы даже не можем собирать древесину в лесу, потому что боимся, что там заминировано», – рассказал Юрий, житель села Дружба, что в шести километрах от линии фронта.

«Из десяти самых забытых в мире кризисов внутреннего перемещения Украина является единственной страной, которая переживает зимний сезон. Начиная с 2014 года, NRC ежегодно помогает гражданским лицам, пострадавшим от конфликта на Востоке Украины, пережить зимний сезон, предоставляя твердое топливо, материалы для утепления домов, обогреватели, одежду, одеяла», – отметили в организации.

По оценке ООН, в 2018 году конфликт на Востоке Украины продолжает негативно сказываться на жизни 4,4 млн чел., из которых 3,4 млн нуждаются в гуманитарной помощи и защите


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:04

Украинские артиллеристы провели занятия с молодым пополнением в зоне отведения сил АТО

Сегодня, 17:56

Луганские аграрии попросили поддержки у парламента

Сегодня, 17:11

Свыше 5 тыс. украинцев удерживается в местах заключения РФ

Сегодня, 15:42

Украина анонсировала новые переговоры по обмену заложниками

Сегодня, 14:53

NRC поможет жителям прифронтовых территорий Луганщины пережить зиму

Сегодня, 14:41

В зоне АТО за сутки были ранены двое украинских военных

Сегодня, 14:25

В Эстонии увеличивают расходы на борьбу с пропагандой в 13 раз

Сегодня, 13:19

Местные бюджеты Луганщины получили 2,6 миллиарда налогов и сборов в 2017 году

Сегодня, 12:16

«Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину

Сегодня, 11:12

Кабмин расписал правила наказаний для чиновников

Сегодня, 10:27

Украинские десантники изобразили на снаряде РСЗО «Смерч» картины боев за Донбасс

Сегодня, 10:15

Латвия разместит военную базу в приграничном с Россией регионе

Новости Украины:

Сегодня, 18:12

Обвиняемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа сразу отказалась от переезда в ОРДО

Сегодня, 18:00

В Черновцах в здании ГФС прогремел взрыв: один человек ранен

Сегодня, 17:49

В Харькове переселенцы получают помощь по благотворительной программе Ватикана

Сегодня, 17:35

В Киеве детей без прививки от кори не будут допускать к занятиям в школах и детских садах

Сегодня, 15:57

Во Львовской области завершилась блокада пунктов пропуска на границе с Польшей

Сегодня, 14:26

На границе с Польшей протестующие перекрыли дороги

Сегодня, 13:18

В Брюсселе пройдут Дни украинского кино

Сегодня, 11:40

Главы МИД Украины и Румынии обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

Сегодня, 11:12

Кабмин расписал правила наказаний для чиновников

Сегодня, 10:56

В Украину идут морозы

Сегодня, 10:42

В Одессе сожгли два авто на еврономерах

Сегодня, 09:58

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 