Местные бюджеты Луганщины получили 2,6 миллиарда налогов и сборов в 2017 году

За январь-декабрь 2017 года в местные бюджеты городов и районов Луганской области плательщики перечислили 2 миллиарда 651 миллион 900 тысяч гривен налогов и сборов. Об этом сообщает Главное управление Госфискальной службы в Луганской области.

Указанная сумма на 75,1 миллионов гривен больше, чем в январе-декабре 2016 года. Весомым является налог на доходы физических лиц, которого за прошлый год поступило 1 млрд 898 млн грн.

«Стоит отметить, успешное наполнение местной казны свидетельствует об эффективности функционирования механизма децентрализации власти, предоставляет органам местного самоуправления возможность развития и благоустройства наших городов и поселков, повышение уровня социальных гарантий граждан», - отмечено в сообщении.