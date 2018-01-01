Переговоры о втором этапе обмена пленными на Донбассе пройдут в Минске 10 января

Переговоры о втором этапе обмена пленными на Донбассе пройдут в Минске 10 январяСегодня, 16:59
Второй этап освобождения пленных на Донбассе обговорят на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, которая состоится в среду, 10 января.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Это будет первая встреча участников ТКГ в Минске в 2018 году. По информации СБУ, на неподконтрольной территории Донбасса остаются более 100 украинских заложников. В офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека допускают, что представители «Л/ДНР» предварительно готовы отдать 20 заложников в обмен на 70 человек из их списков