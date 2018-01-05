Подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим службы

Подразделения дорожной полиции Украины в связи с рождественскими праздниками переведены на усиленный режим несения службы.

Об этом 8 января 2018 года заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

"В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", - заявил он.

В полиции ожидают, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда граждане будут возвращаться домой.

"Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом", - обратился Яровой.