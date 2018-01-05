В зоне АТО почти сутки продержалось Рождественское перемирие

В зоне АТО почти сутки продержалось Рождественское перемириеСегодня, 09:13
На Донбассе почти сутки продержалось Рождественское перемирие.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Отмечается, что вечером боевики сорвали договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.
"Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении прошедшие сутки ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
В частности, на Донецком направлении, боевики с 82-мм минометов и стрелкового оружия вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО возле Верхнеторецка.
Здесь боевики выпустили в сторону бойцов ВСУ полтора десятка мин. При этом украинские военные огонь не раскрывали. На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.