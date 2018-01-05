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В зоне АТО почти сутки продержалось Рождественское перемирие

Сегодня, 09:13 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе почти сутки продержалось Рождественское перемирие. 

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. 

Отмечается, что вечером боевики сорвали договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. 

"Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении прошедшие сутки ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

 В частности, на Донецком направлении, боевики с 82-мм минометов и стрелкового оружия вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО возле Верхнеторецка. 

Здесь боевики выпустили в сторону бойцов ВСУ полтора десятка мин. При этом украинские военные огонь не раскрывали. На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.


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