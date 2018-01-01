«Грузинский легион» покинул 54-ю бригаду ВСУ

Добровольческое подразделение «Грузинский Легион» полным составом покинули 54-ю отдельно-механизированную бригаду ВСУ, обвинив в некомпетентности командира Алексея Майстренко.

Об этом говорится в сообщении «Грузинского Легиона» в Facebook.

«20 декабря 2017 года Грузинский Легион своим полным составом покинул 54 Бригаду из- за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции прошедшей 16 декабря 2017 года при которой были ранены 11 бойцов Грузинского Легиона и 25 Батальона мы обязательно сообщим на пресс конференции в ближайшие дни», – написано в публикации.

В «Грузинском Легионе» также обещают опубликовать аудиозаписи.

«<...> аудиозапись разговора командира Грузинского Легиона с командиром 54 Бригады, капитаном Холмовским и Сергеем Федосенко, где командир 54 Бригады отдает приказ Сергею Федосенко уволить бойцов Грузинского Легиона по "несоответствию", а также аудиозапись с телефонными угрозами бойцам Грузинского Легиона», – говорится в публикации.

В подразделении утверждают, что командир 54-й бригады и Сергей Федосенко отняли у бойцов «Грузинского Легиона» всю амуницию и личные вещи, собранные за 4 года волонтерами АТО.

«Просим всех волонтеров, которые передавали нам необходимые вещи, срочно отреагировать на эту ситуацию! Также хотим добавить, что 3 человека грузинской национальности, оставшиеся в 54-ой Бригаде, не состоят больше в Грузинском Легионе и более не представляют Грузинский Легион», – добавили в подразделении.