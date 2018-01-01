В Марковском районе соревновались охотничьи собаки

Очередные межрайонные испытания собак охотничьих пород были проведены 16-17 декабря в Марковском районе Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

На испытаниях присутствовал главный охотовед Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Анатолий Елисеенко, а экспертизу охотничьих собак проводил эксперт Николай Турчин из Днепра.

"За два дня было проведено тестирование 15 собак. Все показали работу по зверю, а 5 из них получили полевые дипломы. Так, диплом второй степени по зайцу-русаку получил молодая и очень перспективная русская пегая гончая Звон (владелец Ляленко М.В. с Меловского района), а также русская гончая - выжлица Русла (владелец Дудник А.Г. из г. Сватово). Дипломы получили также российские гончие Нарожного М.В. из Марковского района, Ляленка М.В. с Меловского района и Перепела Б.А. из г. Лисичанск. На испытаниях царил дух братства, доброжелательности и гордости за общее дело", - сообщили в ведомстве.