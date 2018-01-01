Кабмин утвердил госпрограмму восстановления и развития мира на Донбассе почти на 5 млрд гривен

Правительство утвердило Государственную целевую программу восстановления и развития мира в восточных регионах Украины, которая предусматривает финансирование в сумме 4 млрд 762 млн 322 тыс. гривен до конца 2020 года.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на "Урядовый портал".

"Программа предусматривает, в частности, восстановление критической инфраструктуры и социальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, энергетики, тепло- и газоснабжения, транспорта, водоснабжения и водоотведения, экологии и охрана окружающей природной среды, физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.

Из этой суммы часть средств государственного бюджета составит 2 млрд 223 млн 553 тыс. гривен. Еще 1 млрд 224 млн 969 тыс. гривен - доля местных бюджетов, 1 млрд 313 млн 800 тыс. гривен - поступления из других источников. В 2018 году планируется выделить 2 млрд 580 млн 443 тыс. гривен, в 2019 - 1 млрд 216 млн 488 тыс. гривен, в 2020 году - 710 млн 351 тыс. гривен.

Отмечается, что за счет этих средств также планируется экономическое восстановление создание условий для повышения уровня занятости населения, оказание поддержки микро-, малому и среднему бизнесу. Кроме того, должен быть расширен доступ к финансовым услугам, развитии промышленности, строительства, сельского хозяйства и т.д.