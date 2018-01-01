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Расходы на народных депутатов Украины и их обслуживание в 2018 году вырастут на 40%

Сегодня, 16:20 citynews.net.ua | Напечатать

Расходы на Верховную Раду вырастут на 40% в 2018 году, - пишет ZN.UA.

На финансирование Аппарата Верховной Рады из общего фонда государственного бюджета в 2018 году выделяется 1 млрд 724 млн грн, что на 40% больше, чем в 2017 году (1 млрд 217 млн грн).

Согласно закону о госбюджете, обнародованному на сайте парламента, на зарплату депутатов, их помощников, а также всех сотрудников Аппарата Верховной Рады предусмотрено 981 млн грн.

На освещение деятельности парламента в СМИ и поддержку газеты "Голос Украины" предусмотрено 61,5 млн грн.

В законе о государственном бюджете на 2018 год заложен рост доходов на 19% с 771,2 млрд грн до 917,8 млрд грн (в т.ч. общего фонда на 20% - с 702 млрд грн до 842,8 грн).

Расходы госбюджета в 2018 году вырастут на 17,9% с 841,4 млрд грн до 991,7 млрд грн (в т.ч. общего фонда на 18,3% - с 768 млрд грн до 908,5 грн).


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