Суд продлил арест полковнику ВСУ Безъязыкову до 11 февраля

Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в сотрудничестве с разведкой "ДНР" полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова до 11 февраля включительно.

Об этом сообщил его адвокат Виталий Титич, пишет РБК-Украина.

"14 декабря суд продлевал, и до 11 февраля включительно продлено меру пресечения. Суд, по моему мнению, совершил, как минимум, нарушение прав человека, которое тянет на дисциплинарное взыскание", - сказал Титич.

На данный момент Безъязыков находится под стражей в СИЗО в Киеве. Напомним, в декабря 2016 года Служба безопасности Украины предъявила бывшему пленному, полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову подозрение в совершении государственной измены. 1 сентября 2017 года Генеральная прокуратура Украины объявила в суде обвинительный акт полковнику Безъязыкову.

Генпрокуратура обвинила его в государственной измене, а также в участии в террористической организации. В обвинительном акте отмечается, что Безъязыков в период с 25 августа 2014 по 27 мая 2015 года, находясь на неподконтрольной украинской власти территории, занимал должность так называемого "заместителя начальника разведывательного управления ДНР", занимался сбором разведывательной информации о передвижении украинских военных подразделений и участвовал в проведении информационных операций по дискредитации ВСУ.