Журналистов просят не брать интервью в больницах у освобожденных из плена на Донбассе

Руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая призвала журналистов не брать интервью у освобожденных из плена людей, которые сейчас находятся в медицинских учреждениях. Об этом она сказала сегодня во время пресс-конференции в Киеве, пишут Новости Донбасса.

«От нас было несколько обращений к медиа для того, чтобы прекратились интервью на базе медицинских учреждений. Есть такие ситуации, когда люди чувствуют себя хорошо и готовы давать интервью. Но когда вы говорите с одним человеком, а это видит человек, который к этому не готов – они находятся вместе на одной территории – это травмирует этого человека и он замыкается», – сказала Зарецкая.

По ее словам, бывшим пленникам нужно около месяца на адаптацию.

«Очень много поменялось за это время. Некоторые из них не были на нашей территории более двух лет – это очень много. <...> Им нужно адаптироваться, получить информацию, принять и привыкнуть к ней. Тогда они будут разговаривать с вами на равных, разбираться в контексте, в котором находятся», – добавила она.