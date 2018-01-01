Освобожденные пленные начали проходить психологическую реабилитацию

Освобожденные из плена боевиков военнослужащие начали проходить психологическую реабилитацию.

Об этом сообщила руководитель офиса Уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая в ходе брифинга «Состояние освобожденных из плена военнослужащих и гражданских лиц. Особенности освещения темы в средствах массовой информации и важные моменты, которые следует знать при общении с лицами, находившимися в принудительной изоляции», пишет QHA

"Сейчас мы переходим к этапу психологической реабилитации. Человек в изоляции находится под постоянным физическим и психологическим давлением. Лишение человека свободы – одна из самых жестоких форм давления. Люди в таких условиях перестраиваются, чтобы выжить. Сейчас мы должны помочь человеку понять, что он находится вне этого давления", — отметила она.

Зарецкая добавила, что все освобожденные пленные прошли медицинское лечение в Центральном военном госпитале, а гражданские лица – в "Феофании". Потребность в медицинском лечении осталась у нескольких человек.