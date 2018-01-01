Почти 4,8 млрд грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

В январе-декабре 2017 года плательщики Луганской области уплатили в сводный бюджет страны 4 млрд 778,8 млн грн. Это на 211,1 млн грн больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В частности, в государственную казну поступило 2 млрд 126,8 млн грн. По сравнению с показателями за аналогичный период 2016 года поступления выросли на 136 млн грн.

В разрезе основных платежей плательщиками области обеспечено поступление в государственный бюджет за январь-декабрь 2017 года: налога на доходы физических лиц – 647,9 млн грн; налога на добавленную стоимость – 733,9 млн грн; налога на прибыль предприятий – 106,1 млн грн; акцизного налога – 20,6 млн грн.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 2 млрд 184,5 млн грн, что на 255,4 млн грн больше доведенного индикативного показателя.