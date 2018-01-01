Луганская ОВГА выделит 50 млн. на видеокамеры для силовиков

Луганская областная военно-гражданская администрация выделит 50,8 миллионов гривен на улучшение работы правоохранительной сферы, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение о выделении дополнительных средств было принято на совещании по инженерно-техническому обустройству блокпостов сил АТО в Луганской области.

Средства будут направлены на создание глобальной сети видеонаблюдения «Рубеж» и «Безопасный город», которая подразумевает передачу информации с мест скопления граждан, блокпостов, автомобильных дорог, КПВВ и пограничных пунктов пропуска под контролем Украины в дежурную часть Главного управления Нацполиции Луганщины.

«Реализация данного проекта позволит в значительной степени повысить уровень безопасности на территории области и ускорить раскрытие преступлений», – убежден заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.