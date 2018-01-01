В Украине в прошлом году амнистировали более 500 участников АТО

В Украине в 2017 году амнистировали 532 осужденных участников антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"По состоянию на 07.12.2017 положения закона (об амнистии, - ред.) применены к 532 лицам, из них: во время поддержания публичного обвинения в судах - в отношении 452 человек, при осуществлении надзора за исполнением наказаний - 80 человек", - сообщил Лысенко.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что в прошлом году амнистировали 587 участников АТО.