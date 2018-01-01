Наблюдатели ОБСЕ обнаружили под Новоазовском танк

В районе неподконтрольного села Маркино (Новоазовский р-н, Донецкая обл.) наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали танк Т-64.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 3 января.

Так, в процессе мониторинга отвода вооружения 2 января наблюдатели Миссии находились в Новоазовском районе. «За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе члены патруля Миссии видели 1 танк (Т-64), стоявший в поле в 2 км к западу от села Маркино (94 км к югу от Донецка)», – говорится в отчете.

Наблюдатели акцентируют, что вооруженный член «ДНР» потребовал, чтобы патруль Миссии покинул этот район.

Также в ходе мониторинга 2 января СММ зафиксировала наличие боевых бронированных машин и зенитной установки в зоне безопасности. В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели разведывательную машину (БРДМ-2), которая следовала в северном направлении вблизи Золотого. В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели боевую машину пехоты (БМП-1) и бронетранспортер (МТ-ЛБ) с установленной на нем зенитной установкой (ЗУ-23, 23 мм), которые стояли неподалеку от пгт Славяносербск (неподконтрольная часть Луганской области).