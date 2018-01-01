В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб украинский разведчик Александр Чегурко.

Об этом говорится в сообщении Кодымской районной государственной администрации Одесской области. "Только что поступила печальная весть о гибели нашего земляка, Александра Чегурко, 16.07.1987 года рождения, жителя с. Шершенцы Кодымского района.

Старший сержант Чегурко ушел из жизни 3 января 2018, защищая Украину", - говорится в сообщении. Отметим, обстоятельства гибели военного пока неизвестны. По данным местных СМИ, Чегурко был разведчиком в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.