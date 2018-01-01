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В Северодонецке отремонтировали здание школы самбо впервые за 59 лет

Сегодня, 12:24 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке отремонтировали здание школы самбо впервые за 59 летВ Северодонецке отремонтировали здание школы самбо, которая относится к детско-юношеской спортивной школе №1.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Там установили пластиковые окна и двери, сделали качественное освещение, утеплили фасад здания, провели капитальный ремонт в раздевалке и душевых кабинах.

Кроме этого, закуплен современный спортивный инвентарь, в том числе качественная спортивная форма, которая позволяет участвовать в соревнованиях самого высокого уровня.

Сообщается, что в этом помещении ремонтные работы не проводились с 1959 года.


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