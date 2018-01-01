В Северодонецке отремонтировали здание школы самбо впервые за 59 лет

В Северодонецке отремонтировали здание школы самбо впервые за 59 летСегодня, 12:24
В Северодонецке отремонтировали здание школы самбо, которая относится к детско-юношеской спортивной школе №1.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.
Там установили пластиковые окна и двери, сделали качественное освещение, утеплили фасад здания, провели капитальный ремонт в раздевалке и душевых кабинах.
Кроме этого, закуплен современный спортивный инвентарь, в том числе качественная спортивная форма, которая позволяет участвовать в соревнованиях самого высокого уровня.
Сообщается, что в этом помещении ремонтные работы не проводились с 1959 года.