В Северодонецке отремонтировали здание школы самбо впервые за 59 лет

В Северодонецке отремонтировали здание школы самбо, которая относится к детско-юношеской спортивной школе №1.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Там установили пластиковые окна и двери, сделали качественное освещение, утеплили фасад здания, провели капитальный ремонт в раздевалке и душевых кабинах.

Кроме этого, закуплен современный спортивный инвентарь, в том числе качественная спортивная форма, которая позволяет участвовать в соревнованиях самого высокого уровня.

Сообщается, что в этом помещении ремонтные работы не проводились с 1959 года.