Главы МИД Украины и Германии не смогли попасть в зону АТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль не смогли посетить линию разграничения на Донбассе из-за погодных условий. Об этом сегодня, 4 января, в Twitter сообщил Павел Климкин.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», – написал Климкин.

«Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце», – добавил он.