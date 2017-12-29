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В зоне АТО за сутки ранены двое военных

Сегодня, 14:25 citynews.net.ua | Напечатать

За минувшие сутки на Донбассе в ходе боевых действий двое военных получили ранения, погибших нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Всего за минувшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не погиб, но ранения получили двое военнослужащих. Это произошло недалеко от Авдеевки и Водяного", - сообщил Мотузяник.

По его словам, раненых доставили в госпитали, им оказали врачебную помощь.


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