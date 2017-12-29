Порошенко анонсировал получение Украиной летального вооружения из США

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал получение Украиной в 2018 году оборонительного летального вооружения из США.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook. "В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США", - написал глава государства.

Кроме того, Петр Порошенко выразил уверенность в том, что ВСУ продолжат пополнять свой арсенал новейшей военной техникой отечественного производства.