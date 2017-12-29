С 1 января в Украине штраф за превышение скорости составит 3400 грн

С 1 января 2018 года в Украине автомобили должны будут двигаться в населенных пунктах с максимальной скоростью в 50 км/ч. За превышение скорости в населенных пунктах штраф составит 3 400 грн. Об этом напомнил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Также с 1 января значительно повышены штрафные санкции и за другие нарушения. За управление автомобилем без прав штраф возрастает в 20 раз - до 10 200 грн. А за повторное такое нарушение - 40 800 грн. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен.

Увеличился штраф и за то, что водитель оставил место ДТП - теперь придется заплатить 3 400 грн.

К тому же, по словам В.Омеляна, такое нарушение предусматривает возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.