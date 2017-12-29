» » Заложники в Харькове освобождены, захватчик задержан

Заложники в Харькове освобождены, захватчик задержан

Вчера, 21:04 citynews.net.ua | Напечатать

Заложники в Харькове освобождены, захватчик задержанСегодня, 30 декабря, в Харькове неизвестный мужчина захватил отделение Укрпочты с людьми внутри. По предварительной информации, захватчик напал на отделение с целью ограбления.

Около 18:00 спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что из здания отделения во время переговоров с захватчиком удалось освободить трех женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет; в заложниках у мужчины остаются еще четыре человека.

Операция по освобождению заложников в отделении Укрпочты в Харькове завершена, все заложники освобождены. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", - сообщил он.

По словам губернатора Харьковской области Юлии Светличной, сейчас с освобожденными заложниками будут работать психологи. "Блестящая спецоперация СБУ и МВД. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия.

Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики", - отметила она в Facebook.

"Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей в Харькове. Благодарю за службу!", - сообщил в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

Захватившего заложников мужчину могут посадить в тюрьму на 15 лет.

 

 


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 21:04

Заложники в Харькове освобождены, захватчик задержан

29-12-2017, 18:05

Четверо украинцев, вернувшихся из плена, остались без жилья и родных

29-12-2017, 17:37

Бирюков: Дезертиров из освобожденных заложников лишат выплат

29-12-2017, 16:58

СБУ отказалась назвать имена людей, переданных боевикам

29-12-2017, 16:42

Защитник луганской "Зари" Сухоцкий покинул клуб

29-12-2017, 15:40

Миссия ОБСЕ обнаружила пять неотведенных единиц РСЗО "Град" в ОРДЛО

29-12-2017, 14:58

ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов

29-12-2017, 14:55

СБУ задержала помощника главаря группировки "Рим"

29-12-2017, 13:47

Волкер: мы должны создать для России условия по выходу из конфликта на Донбассе

29-12-2017, 13:08

За сутки в АТО получил ранение один военный

29-12-2017, 13:08

Луганские скупщики долгов будут поставлять газ на Одесский припортовый завод

29-12-2017, 13:04

С 1 января в Украине подорожает электричество

Новости Украины:

29-12-2017, 18:03

Кабмин добавил 19 стран в "офшорный список"

29-12-2017, 17:20

В Киеве подросток на аферах с обменом валют «заработал» почти 4 миллиона

29-12-2017, 17:11

В Донецкой области СБУ задержала информатора террористов

29-12-2017, 17:10

Каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака

29-12-2017, 16:47

Ограбление в Харькове: неизвестные забрали у мужчины $30 тыс

29-12-2017, 15:38

Украина вводит пошлины на импорт российской арматуры

29-12-2017, 14:58

ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов

29-12-2017, 13:48

На Виннитчине расцвели подснежники

29-12-2017, 13:10

Жители Донецкой области перечислили в поддержку украинской армии 389 миллионов гривен

29-12-2017, 12:55

МОН запретило вузам сайты с доменами «.ru» и «.ру»

29-12-2017, 12:04

Директор аэропорта Николаева задержан на взятке 700 тыс. гривен

29-12-2017, 11:36

Сборная Украины в 2018 году может сыграть до 11 матчей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 