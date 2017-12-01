» » Бирюков: Дезертиров из освобожденных заложников лишат выплат

Бирюков: Дезертиров из освобожденных заложников лишат выплат

Сегодня, 17:37 citynews.net.ua | Напечатать

Уголовные дела по факту дезертирства открыли против 14 из 73 освобожденных 27 декабря заложников из территории временно оккупированного Донбасса.

Об этом сообщил у себя в Facebook советник президента Юрий Бирюков.

"Все службы, ведомства, группы и так далее - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", - пишет он.

На этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда, уточнил Бирюков.

Ранее стало известно, что в группе освобожденных 27 декабря с ОРДЛО украинских заложников есть более 10 военнослужащих, которые могли предать присягу и так или иначе сотрудничать с боевиками. Военнослужащий Алексей Петров сообщил в Facebook о том, что в группе якобы есть переметнувшийся в свое время к террористам военный с позывным "Тайсон".


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:37

Бирюков: Дезертиров из освобожденных заложников лишат выплат

Сегодня, 16:58

СБУ отказалась назвать имена людей, переданных боевикам

Сегодня, 16:42

Защитник луганской "Зари" Сухоцкий покинул клуб

Сегодня, 15:40

Миссия ОБСЕ обнаружила пять неотведенных единиц РСЗО "Град" в ОРДЛО

Сегодня, 14:58

ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов

Сегодня, 14:55

СБУ задержала помощника главаря группировки "Рим"

Сегодня, 13:47

Волкер: мы должны создать для России условия по выходу из конфликта на Донбассе

Сегодня, 13:08

За сутки в АТО получил ранение один военный

Сегодня, 13:08

Луганские скупщики долгов будут поставлять газ на Одесский припортовый завод

Сегодня, 13:04

С 1 января в Украине подорожает электричество

Сегодня, 12:08

На Луганщине за финансовые махинации оштрафовали чиновника

Сегодня, 11:43

24 освобожденных военных – на реабилитации в военном госпитале, еще 41 человек – в больнице

Новости Украины:

Сегодня, 17:20

В Киеве подросток на аферах с обменом валют «заработал» почти 4 миллиона

Сегодня, 17:11

В Донецкой области СБУ задержала информатора террористов

Сегодня, 17:10

Каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака

Сегодня, 16:47

Ограбление в Харькове: неизвестные забрали у мужчины $30 тыс

Сегодня, 15:38

Украина вводит пошлины на импорт российской арматуры

Сегодня, 14:58

ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов

Сегодня, 13:48

На Виннитчине расцвели подснежники

Сегодня, 13:10

Жители Донецкой области перечислили в поддержку украинской армии 389 миллионов гривен

Сегодня, 12:55

МОН запретило вузам сайты с доменами «.ru» и «.ру»

Сегодня, 12:04

Директор аэропорта Николаева задержан на взятке 700 тыс. гривен

Сегодня, 11:36

Сборная Украины в 2018 году может сыграть до 11 матчей

Сегодня, 10:48

По делам Майдана в розыск объявили более 90 человек

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 