Бирюков: Дезертиров из освобожденных заложников лишат выплат

Уголовные дела по факту дезертирства открыли против 14 из 73 освобожденных 27 декабря заложников из территории временно оккупированного Донбасса.

Об этом сообщил у себя в Facebook советник президента Юрий Бирюков.

"Все службы, ведомства, группы и так далее - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", - пишет он.

На этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда, уточнил Бирюков.

Ранее стало известно, что в группе освобожденных 27 декабря с ОРДЛО украинских заложников есть более 10 военнослужащих, которые могли предать присягу и так или иначе сотрудничать с боевиками. Военнослужащий Алексей Петров сообщил в Facebook о том, что в группе якобы есть переметнувшийся в свое время к террористам военный с позывным "Тайсон".