Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали пять неотведенных единиц реактивных систем залпового огня "Град" боевиков так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" вблизи линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии.

"В неподконтрольных правительству районах Миссия зафиксировала реактивную систему залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи пос. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска) и 4 РСЗО (БМ-21) вблизи пгт Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка), размещенные там в нарушение линий отвода", - говорится в сообщении.

Кроме того, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения в подконтрольном правительству районе наблюдатели видели также два танка недалеко от поселка Спорное (Донецкая область). В ОБСЕ заявили, что боевики на Донбассе разместили свою военную технику вблизи линии разграничения, что является нарушением договоренности об отводе вооружений.