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СБУ задержала помощника главаря группировки "Рим"

Сегодня, 14:55 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники СБУ на территории Луганской области задержали гражданина Украины, который подозревается в том, что он в 2014 году участвовал в террористической организации "Луганская народная республика", где в должности "помощника главаря незаконного вооруженного формирования "Рим" вел боевые действия против подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.

"28.12.2017 сотрудниками Департамента защиты национальной государственности СБУ, по поручению Главной военной прокуратуры ГПУ, на территории Луганской области задержан гражданин Украины Ж., который подозревается в том, что он в 2014 году участвовал в террористической организации "ЛНР", где в должности "помощника главаря незаконного вооруженного формирования "РИМ" вел боевые действия против подразделений Вооруженных сил Украины и других подразделений, привлеченных к проведению АТО, а также осуществлял незаконное содержание, конвоирование и допросы пленных украинских военнослужащих", - написала Сарган.

Сообщается, что 28 декабря указанному гражданину вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. На данный момент следственным судьей Печерского районного суда Киева рассматривается ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.


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