» » На Луганщине за финансовые махинации оштрафовали чиновника

На Луганщине за финансовые махинации оштрафовали чиновника

Сегодня, 12:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области чиновник осужден за совершение коррупционного правонарушения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что в 2016 году инженер технического надзора за строительством подписал акт приемки выполненных работ по реконструкции системы отопления одного из психоневрологических интернатов области стоимостью 700 тысяч гривен, однако, фактически указанные работы не были выполнены.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и в полном объеме возместил ущерб, причиненный уголовным правонарушением. Беловодским районным судом чиновник признан виновным и назначено наказание в виде штрафа в сумме 6 тысяч 800 гривен с лишением права заниматься техническим надзором за строительством на срок 1 год.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:58

СБУ отказалась назвать имена людей, переданных боевикам

Сегодня, 16:42

Защитник луганской "Зари" Сухоцкий покинул клуб

Сегодня, 15:40

Миссия ОБСЕ обнаружила пять неотведенных единиц РСЗО "Град" в ОРДЛО

Сегодня, 14:58

ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов

Сегодня, 14:55

СБУ задержала помощника главаря группировки "Рим"

Сегодня, 13:47

Волкер: мы должны создать для России условия по выходу из конфликта на Донбассе

Сегодня, 13:08

За сутки в АТО получил ранение один военный

Сегодня, 13:08

Луганские скупщики долгов будут поставлять газ на Одесский припортовый завод

Сегодня, 13:04

С 1 января в Украине подорожает электричество

Сегодня, 12:08

На Луганщине за финансовые махинации оштрафовали чиновника

Сегодня, 11:43

24 освобожденных военных – на реабилитации в военном госпитале, еще 41 человек – в больнице

Сегодня, 10:46

Жителям двух прифронтовых сел вернули свет

Новости Украины:

Сегодня, 16:47

Ограбление в Харькове: неизвестные забрали у мужчины $30 тыс

Сегодня, 15:38

Украина вводит пошлины на импорт российской арматуры

Сегодня, 14:58

ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов

Сегодня, 13:48

На Виннитчине расцвели подснежники

Сегодня, 13:10

Жители Донецкой области перечислили в поддержку украинской армии 389 миллионов гривен

Сегодня, 12:55

МОН запретило вузам сайты с доменами «.ru» и «.ру»

Сегодня, 12:04

Директор аэропорта Николаева задержан на взятке 700 тыс. гривен

Сегодня, 11:36

Сборная Украины в 2018 году может сыграть до 11 матчей

Сегодня, 10:48

По делам Майдана в розыск объявили более 90 человек

Сегодня, 09:59

Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах

Сегодня, 09:08

Суд вынес приговор сыну Шуфрича

Вчера, 18:12

Арестована пара наркодельцов, сбывавших метадон в Мариуполе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 