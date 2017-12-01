На Луганщине за финансовые махинации оштрафовали чиновника

В Луганской области чиновник осужден за совершение коррупционного правонарушения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что в 2016 году инженер технического надзора за строительством подписал акт приемки выполненных работ по реконструкции системы отопления одного из психоневрологических интернатов области стоимостью 700 тысяч гривен, однако, фактически указанные работы не были выполнены.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и в полном объеме возместил ущерб, причиненный уголовным правонарушением. Беловодским районным судом чиновник признан виновным и назначено наказание в виде штрафа в сумме 6 тысяч 800 гривен с лишением права заниматься техническим надзором за строительством на срок 1 год.