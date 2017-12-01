Жителям двух прифронтовых сел вернули свет

28 декабря сотрудники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГосЧС Украины окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладосово к электроснабжению, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Новогодние и рождественские праздники жители прифронтовых населенных пунктов будут встречать при полном освещении», - подчеркнули в штабе.

Во время проведения ремонтно-восстановительных работ присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.

«Украина и ее Вооруженные силы всесторонне поддерживают и помогают гражданскому населению, восстанавливая социальную инфраструктуру и частные дома, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск», - отмечается в сообщении.