В оккупированном Алчевске до смерти забили пожилую женщину

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", на территории оккупированных районов Луганщины продолжают фиксировать зверские преступления против мирного населения.

Особенно беззащитны перед произволом люди пожилого возраста.

На днях среди бела дня по месту жительства, без внешних признаков насильственной смерти, обнаружен труп жительницы оккупированного Красного Луча 1950 г.р.

Установлено, что смерть гражданки наступила в результате множественных внутренних переломов ребер и внутренней кровопотери.